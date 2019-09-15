Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne az bir zaman kaldı. Festivalde; Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuruda bulundu. Finalist takımları 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül bekliyor. Peki, Teknofest nedir? Teknofest 2019 ne zaman başlıyor? Teknofest'e katılım ücretli mi? Teknofest 2019 nerede yapılacak? İşte detaylar...

Teknofest nedir?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağını teknoloji yarışmaları oluşturmaktadır.

Havacılıktan otomotive, yapay zekadan simülasyon sistemlerine, su altı araçlarından otonom araçlara uzanan geniş bir spektrumda düzenlenen 19 farklı kategoride yer alan teknoloji yarışmalarına Türkiye'nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17.773 takım başvuru yapmış olup 2.000'den fazla takım 50.000 yarışmacı finalist olmaya hak kazanmıştır.

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflenmiş, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 Milyon TL'nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlanarak bu alanda çalışan binlerce gencin projesi desteklenmiştir. Finalist takımları 3 Milyon TL'nin üzerinde ödül beklemektedir.

Teknofest 2019 ne zaman başlıyor?

TEKNOFEST, 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacaktır.

Teknofest'e katılım ücretli mi?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Gösteriler, Aktiviteler ve Seminerler'e katılım ve Uluslararası Girişim Fuarı'nı ziyaret ücretsiz olup herkese açıktır.