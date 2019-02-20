0553 313 94 23

TEKNOFEST 2019 başvuruları devam ediyor

Anadolu Ajansı’nın “Global İletişim Ortağı” olduğu ve bu yıl yine ilklere sahne olacak TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmaları için başvurular 28 Şubat’a kadar devam edecek - Kazanan takımlar, 2 milyon TL'nin üzerindeki ödülün sahibi olacak

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:46
TEKNOFEST 2019 başvuruları devam ediyor

İSTANBUL (AA) - TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenecek teknoloji yarışmaları için başvurular 28 Şubat’a kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı’nın (AA) “Global İletişim Ortağı” olduğu dünyanın en büyük 2. havacılık festivali olan TEKNOFEST'te heyecan yeniden başlıyor.

Türkiye’nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve Milli Teknoloji Hamlesi sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle gerçekleştiriliyor.

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerindeki çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenleniyor.

- Uçan araba, sürücüsüz araç, roket yarışmaları

Ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine açık olan yarışmalar, uçan arabalar ve sürücüsüz arabalar gibi geleceğin teknolojilerinin yanı sıra, roket, insansız sualtı sistemleri, insansız hava araçları gibi günümüz teknolojilerine yönelik kategorileri de içeriyor.

TEKNOFEST 2019 kapsamında Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Efficiency Challenge Yarışması, Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve Take Off yarışmaları düzenlenecek.


- Bu yıl da yurt dışından takımların başvuruları kabul ediliyor

Kazanan takımlara 2 milyon TL’nin üzerinde ödül verileceği teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat’a kadar devam edecek. Yarışmacı takımları, para ödüllerinin yanı sıra projeleri için verilecek olan teknik danışmanlık ve malzeme desteği de bekliyor.

TEKNOFEST ilk yılında sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli havacılık ve teknoloji etkinliklerinden biri olmayı başardı. Geçen yıl TEKNOFEST'in yarışmacıları arasında 25 ülkeden drone yarışçıları, 24 ülkeden beyaz şapkalı hackerlar ve 83 ülkeden teknoloji girişimcileri de yer almıştı.

Bu yıl da yurt dışından takımların TEKNOFEST yarışmalarına başvuruları kabul ediliyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:46
  1. Anadolu Ajansı
  2. TEKNOFEST
  3. TEKNOFEST 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBB:"S&P'nin açıklamaları Türkiye'nin kendine has özelliklerini ve gücünü, bankacılık sektörünün tecrübesini ve reel sektörün dinamizmini yansıtmıyor"
    1. TBB:"S&P'nin açıklamaları Türkiye'nin..
    2. TBB: "Bankacılık sektörümüz güçlü ve..
    3. Malezya'da eğlence yerinde yangın: 6 ölü
    4. Türkiye Bankalar Birliği: "S&P'nin..
    5. Samet Aybaba: "Bizim gibi takımlar..
    6. Sevilla Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne..
    7. Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    8. CHP 80 belediye başkanını aday..
    9. Meral Akşener’den ’Burhanettin..
    10. Palancıoğlu, Cumhur İttifakı Meclis..
    11. TBB’den S&P’nin değerlendirmesine..
    12. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının..
    13. Tahmazoğlu, şehit ailelerini ve..
    14. Oyak Renault'nun 6 milyonuncu motor..
    15. Çin'de eski genelkurmay başkanına..
    16. Boluspor, evinde kazanmak istiyor
    17. Kartal’da çöken binanın yanındaki..
    18. CHP Ödemiş ilçe yönetimi istifa etti
    19. Anadolu Efes, Olympiacos’u ağırlayacak
    20. Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı..
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"