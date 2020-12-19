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Ekonomi Teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri uzaktan yapılabilecek
Ekonomi

Teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri uzaktan yapılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-12-19 08:56:10 -
Teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri uzaktan yapılabilecek

ANKARA (AA) - Olağanüstü durumlarda teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri, bilişim teknolojileri kullanılarak, uzaktan yapılabilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Teknik Servislere Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, teknik servislerin değerlendirme ve denetim işlemleri yerinde yapılacak. Ancak doğal afet, salgın, karantina uygulaması, güvenlik tedbirleri gibi olağanüstü durumlarda bilişim teknolojileri kullanılarak uzaktan değerlendirme ve denetim mümkün olacak.

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