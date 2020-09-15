Teknik lisenin mezunları sanayiciler tarafından kapışılıyor

Sanayi-eğitim iş birliğinin “en güzel örneklerinden biri” olarak gösterilen Özel Kayseri OSB Teknik Koleji’nin mezunlarına talep yağıyor. Bu yıl 227 mezun veren okula, sanayicilerden 411 eleman talebi geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, geleceğin teminatı olan gençleri ülkenin geleceği için bu kolejde yetiştirdiklerini söyledi. Sanayicinin aradığı personeli yetiştirmek istediklerini ifade eden Nursaçan, “ara değil, aranan nitelikli eleman” ihtiyacını karşılamak istediklerini vurguladı.

İş garantili teknik lise

Tahir Nursaçan, teknik lisede son yıllarda ciddi bir ivme kazandıklarını belirterek, yeni eğitim-öğretim sezonunda 2 bin 700 öğrenci sayısına ulaşacak okulun, kendi alanında Türkiye’de tek olduğunu aktardı. Çalışmalarına durmadan devam edeceklerini ve Kayseri OSB’ye ikinci teknik meslek lisesini kazandıracaklarını bildiren Nursaçan, bu okulun da en az 3 bin öğrencilik olacağını, toplamda 20 bin kapasiteye ulaşana kadar durmayacaklarını söyledi. Teknik lisedeki öğrencilerin aldıkları eğitim sayesinde tasarımı, kaynak yapmayı, ilgili tüm makineleri, elektriği, koltuk döşeme ve tasarımını bildiğini, mevzuattan haberinin olduğunu anlatan Nursaçan, öğrencilerin son sınıfta eğitimin yanı sıra OSB’deki bir fabrikada çalıştığını bildirdi. Nursaçan, “Bu sayede sanayicimiz, nitelikli ve heyecanlı gençleri yakalıyor. Bir nevi teknik kolejimiz iş garantili oluyor. Mezunlarımızın bir tanesinin dahi işsiz kalma ihtimali yok. Şu anda keşke elimizde 5 bin tane mezunumuz olsa hepsi yerleşir” dedi.

“Son sınıfları da yönlendiriyoruz”

Özel Kayseri OSB Teknik Koleji Müdürü Durmuş Payas da bu yıl teknik liseden 227 öğrencinin mezun olduğunu belirterek, “Şu anda 62 sanayiciden gelen eleman talebi ise 411. Şu anda mezun olmak üzere olan son sınıf öğrencilerimizi sanayicilerimize yönlendiriyoruz” diye konuştu.