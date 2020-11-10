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Dünya 'Teknik hata' denildi! Jonhson'un Biden mesajında şok detay
Dünya

'Teknik hata' denildi! Jonhson'un Biden mesajında şok detay

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ABD'de seçimleri kazanan Joe Biden'ı tebrik ettiği mesajın arka planında "Trump" ve "ikinci dönem" ifadelerinin yer aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:20:00 -
'Teknik hata' denildi! Jonhson'un Biden mesajında şok detay

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Johnson'ın 7 Kasım'da Twitter hesabından görsel şeklinde paylaştığı kutlama mesajının renkleriyle oynanmasıyla 2 ifade belirlendi.

Başbakanlık sözcüsü, mesajda yer aldığı anlaşılan "Trump" ve "ikinci dönem" ifadelerinin "teknik bir hatadan kaynaklandığını" belirtti.

Sonuçlar henüz belli olmadan önce 2 mesaj hazırlandığını söyleyen sözcü, "Bu teknik hata, alternatif mesajın bazı kısımlarının görselin arka planına gömüldüğü anlamına geliyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Kasım'da seçimleri kaybettiği belirlenmişti.

Johnson, mesajında Joe Biden'ı ABD Başkanı olarak seçilmesi, yardımcısı Kamala Harris'i de "tarihi başarısı" dolayısıyla tebrik ettiğini belirterek, "ABD en önemli müttefikimiz ve iklim değişikliğinden ticaret ve güvenliğe kadar ortak önceliklerimiz üzerinde birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullanmıştı.

Yeni dönemde olumlu hava yerini krizlere bırakabilir

ABD'de yönetimin değişmesiyle, Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasındaki olumlu havanın yerini başta ticaret anlaşması olmak üzere bazı konularda krizlere bırakacağı öngörülüyor.

Brexit'e karşı olan tavrıyla bilinen Joe Biden'ın, Brexit'teki rolü nedeniyle Johnson'a mesafeli duracağı belirtiliyor.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık'ın parçası Kuzey İrlanda arasında imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması'nı riske atmaması gerektiğini savunan İrlanda kökenli Biden, İngiltere ile ABD arasındaki olası bir ticaret anlaşmasında da bu hususa dikkat edeceğini vurguluyor.

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