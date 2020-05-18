Teknik direktör Ümit Özat: Ben ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım

Teknik direktör Ümit Özat, bir gün mutlaka Fenerbahçeyi çalıştıracağına inandığını söyledi. Bosna Hersek’ten, kulübünün vergi borçları sebebiyle lisansı çıkmadan döndüğünü belirten eski Fenerbahçeli futbolcu, AA muhabirine açıklamada bulundu.

''Sen 32 yaşında gönderdiğin Emre Belözoğlu’nu 39 yaşında tekrar aldın''

Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için adı geçen isimlerin her birinin değerli kişiler olduğunu vurgulayan 43 yaşındaki teknik direktör, "Benim kimseden bu konuda bir beklentim yok. Bu ten bu canda olduğu sürece bir gün Fenerbahçe’yi çalıştıracağım ama bugün değil. Hayırlıysa olsun, değilse olmasın. Fenerbahçe teknik direktörülüğü için ismimin geçmesi gibi bir beklentim yok. İsmi geçen herkes değerli arkadaşlarımız." ifadelerini kullandıFenerbahçe’deki sorunun teknik direktör olmadığını dile getiren Özat, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe’de kimler kimler görev yaptı, bu ismi geçenler neden yapmasınlar. Fenerbahçe’de problem teknik direktör problemi değil. Fenerbahçe doğru bir yapılanma yapması lazım. Hep söylüyorum; sen 32 yaşında gönderdiğin Emre Belözoğlu’nu 39 yaşında tekrar aldın. Bu Ersun Yanal’ın acizliğidir. Ersun Yanal’ın lider vasfı olmadığı için Emre’nin liderliğiyle bunu kapatmaya çalıştı."

"Ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım"

Ümit Özat, ölene kadar eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın yanında olacağını söyledi.

Kimseden bir beklentisi bulunmadığının altını çizen Özat, "Ben burnum yere düşse eğilip almam. Benim mevcut yönetimle bu tarz bir ilişkim yok. Buna ihtiyacım da yok. Ben 50 kere söyledim. Ben ölene kadar Aziz Yıldırımcıyım. Hiçbir zamanda bunu inkar etmedim. Bunu bir kere daha söyliyeyim. Öyle art niyetli insanlar varki bu konuda konuşan. Sanki Aziz Yıldırım başkan adayı ya da federasyon başkanlığına aday. Sanki ben onun yanına yanaşmışım da beklentim varmış. Ben Aziz Yıldırım’ı en zor zamanında destekledim." diye konuştu.

Eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Christoph Daum döneminde gönderilmek istediğini ve buna o dönemki başkan Yıldırım’ın ısrarla karşı çıktığını unutmadığını aktaran Özat, "O kaptanlık bandını koluma takan Aziz Yıldırım’dır. Oğuz Çetin ile beraber benim Fenerbahçe’de oynamama vesile olan ve 100. yıl kaptanlığında bana en büyük onuru yaşamama vesile olan insandır. Ben çok merak ediyorum bugün Ali Koç’un yanında olanlar yarın başkanlığı bırakınca nerede olacaklar çok merak ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.