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Teknik direktör Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan teklif gelirse her zaman hazırım

Son olarak Konyaspor'u çalıştıran teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş'tan teklif gelmesi durumunda her daim hazır olduğunu dile getirdi.

15 Aralık 2018 Cumartesi 02:35
Teknik direktör Rıza Çalımbay: Beşiktaş'tan teklif gelirse her zaman hazırım

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Atiker Konyaspor'u çalıştıran 55 yaşındaki tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, TRT Spor'da ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Ligi'nden elenen ve Spor Toto Süper Lig'de de sıkıntılı bir sezon geçiren Beşiktaş'a da mesaj gönderdi.

Rıza Çalımbay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Beşiktaş'tan teklif gelirse her zaman hazırım"

"Beşiktaş'ta forma giyerken bizim yendiğimiz Malmö takımı şimdikinden daha iyiydi. Trabzonspor maçı Beşiktaş için final maçı haline geldi. Beşiktaş'tan teklif gelirse her zaman göreve hazırım."

Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak açıklaması

"Trabzonspor'dayken Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak bizim zamanımızda takıma çok katkı sağladı. Bir futbolcuyu kadro dışı bırakmak için çok kötü bir şey yapmış olması gerekiyor."

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 02:35
  1. Trabzon
  2. Rıza Çalımbay
  3. Beşiktaş
  4. Teknik direktör
  5. Konyaspor

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