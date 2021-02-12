  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Teknik direktör maç sonu fenalaştı
Spor

Teknik direktör maç sonu fenalaştı

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Erzurumspor'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Marius Sumudica maç sonu fenalaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 22:14:00 -
Teknik direktör maç sonu fenalaştı

Süper Lig'de 25. haftanın açılış maçında Erzurumspor'a 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor'da galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Karadeniz ekibinin yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Teknik direktör Marius Sumudica'nın kendisini iyi hissetmediğini belirten Gabriel Margarit, "Sumudica kendini iyi hissetmiyor. Soyunma odasında kendisine doktor müdahale ediyor." ifadelerini kullandı. Rizespor'un kısa süre içerisinde Rumen teknik adamın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını vurgulayan Margarit, "Oyuncularımızın uyanması ve ayağa kalkmaları gerekiyor. Kaybedilecek bir maç değil. Biz oyunculardan daha fazlasını istiyoruz." dedi.

"Durumunun iyi olduğu öğrenildi"

Sumudica soyunma odasında istifa kararı aldı. Ancak tecrübeli teknik adam futbolcuların kendisini ikna etmesi sonrasında verdiği karardan vazgeçti. Maç sonunda fenalaşan tecrübeli teknik adamın doktor kontrolü sonrasında durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı
Otomotiv

Peugeot’dan şubat ayına özel “0” faiz avantajı

Peugeot Türkiye, ocak ayında gerçekleştirdiği 1.732 adet SUV satışı ile toplam SUV segmentinin lideri olurken, toplam SUV segmentinde yüzde ..
Boğaziçi Üniversitesi'nde dengeler değişecek!
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde dengeler değişecek!

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne Hukuk ve İletişim Fakültesi açılması rektör protestosu yapanları rahatsız etti. Dünyan..
Dünya gündemini sarsan kareler! Gökyüzü turuncuya, köpekler maviye döndü
Dünya

Dünya gündemini sarsan kareler! Gökyüzü turuncuya, köpekler maviye döndü

Dünyayı etkisi altına alan soğuk ve kar yağışı sonrası şoke eden kareler gelmeye başladı. Rusya'da ortaya çıkan görüntülerde köpeklerin mavi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay