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Teknik Direktör Çapa, Eskişehirspor’u ve Türk futbolunu yorumladı

Spor Toto 1.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
Teknik Direktör Çapa, Eskişehirspor’u ve Türk futbolunu yorumladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor’un Teknik Direktörü Fuat Çapa, takımının kamp sürecini değerlendirdi. Türk futbolunu da değerlendiren Çapa, Cengiz Ünder ve Merih Demiral’ın İtalya’ya Cenk Tosun İngiltere’ye Zeki Çelik’in de Fransa’ya gitmesi sebebiyle Türkiye’deki futbola olan bakış açısının değiştiğini söyledi.


Belçika’nın başkenti Varşova’da yeni sezon öncesi kamp hazırlıklarına devam eden Eskişehirspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa, açıklamalarda bulundu. Siyah kırmızılı ekibin son durumunu anlatan Çapa, "İstediğimiz ortam burada müsait. Gönül isterdi ki tam kadro buraya gelelim ama bazı arkadaşların askerde bazılarının da vizesinin yetişmemesinden dolayı istediğimiz kadroyla gelemedik. İnşallah bundan sonraki kampta tam kadro çalışma fırsatı yakalarız. 15 gün içerisinde yaklaşık 8 idman yaptık. Gayet olumlu geçti. Alt yapıdan yeni katılan oyuncularımız var. Transfer yasağımızdan dolayı dışarıdan oyuncu alamıyoruz kendi oyuncularımızı değerlendiriyoruz. 2. etap kampı Afyon olacak. Cumartesi günü burada bir hazırlık maçı oynayacağız" diye konuştu.


"Kurun yükselmesinden sonra kaliteli yabancı futbolcuları getirme şansımız azaldı"


Dolar ve Euro’da ki kur artışından dolayı Türk kulüplerindeki ekonomik durumun iç acısı olduğunu ve 5-6 yıl sonra Avrupa’da oynayan Türk futbolcuların sayısının artacağına inandığını vurgulayan Fuat Çapa, "Özellikle kurun yükselmesinden sonra daha çok kaliteli yabancı futbolcuları getirme şansımız azaldı. Bundan dolayı daha çok genç oyuncular tercih ediliyor, Avrupa’da oynamış oyuncular tercih ediliyor. Kulüplerin gelmiş olduğu ekonomik durum ve tablo çok iç açıcı değil. Son yıllarda birkaç defa bunun çok iyi örneğini gördük. Genç oyuncuları alıp Avrupa’ya satma projeleri oluşturuluyor. Buda Türk futbolu adına olumlu. Bu bir süreç 1-2 günde olacak bir şey değil ama 5-6 yıl sonra bizim de Avrupa’da oynayan oyuncu sayımızın çok fazla olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.


"Zeki’nin Fransa’ya gitmesi Fransa’nın Türkiye’ye bakış açısını değiştirdi"


Son olarak Avrupa’da önemli kulüplerde oynayan Türk futbolcularla ilgili konuşan Çapa, şunları söyledi;


"Cengiz’in Türkiye’de yetişip Roma’ya gitmesi, Merih aynı şekilde, Cenk ne kadar alt yapısı Türkiye’den olmasa da uzun yıllar Türkiye’de oynadı. Onun İngiltere’de oynaması bu tür oyuncuların oynaması bizim adımıza gurur verici ve sevindirici. Zeki’nin Fransa’ya gitmesi Fransa’nın Türkiye’ye bakış açısını değiştirdi. Cengiz’in İtalya’ya gitmesi İtalya’da Türkiye’nin futboluna bakış açısını değiştirdi. Bu sayıyı artırmamız lazım. Bunu fazlalaştırdığımız zaman Türk futbolu hem ekonomik olarak hem de milli takım havuzu anlamında çok şey elde etmiş olacak."

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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