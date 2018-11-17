Teknede can pazarı! Sahil Güvenlik ekibi devreye girdi
Muğla'da su aldıktan sonra sürüklenmeye başlayan 6 metrelik teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibi tarafından tahliye edildi.17 Kasım 2018 Cumartesi 16:44
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su aldıktan sonra sürüklenmeye başlayan teknedeki iki kişi tahliye edildi.
Yardım talebinde bulundular
Sahil Güvenlik ekibi, Ortakent Mahallesi açıklarında su alan ve motor arızası nedeniyle sürüklenen "MAGI" isimli, yaklaşık 6 metrelik teknedeki iki kişinin yardım talebi üzerine bölgeye gitti.
Teknede bulunan Mehmet Özsarvan ve Mesut Gürpınar, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.
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