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Teknede can pazarı! Sahil Güvenlik ekibi devreye girdi

Muğla'da su aldıktan sonra sürüklenmeye başlayan 6 metrelik teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekibi tarafından tahliye edildi.

17 Kasım 2018 Cumartesi 16:44
Teknede can pazarı! Sahil Güvenlik ekibi devreye girdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, su aldıktan sonra sürüklenmeye başlayan teknedeki iki kişi tahliye edildi.

Yardım talebinde bulundular

Sahil Güvenlik ekibi, Ortakent Mahallesi açıklarında su alan ve motor arızası nedeniyle sürüklenen "MAGI" isimli, yaklaşık 6 metrelik teknedeki iki kişinin yardım talebi üzerine bölgeye gitti.

Teknede bulunan Mehmet Özsarvan ve Mesut Gürpınar, sahil güvenlik botuna alınarak kıyıya getirildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 16:44
  1. Muğla
  2. Bodrum
  3. Sahil Güvenlik
  4. motor arızası
  5. MAGI
  6. Mesut Gürpınar
  7. Mehmet Özsarvan

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