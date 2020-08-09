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Gündem

Tekne eğlencesine polis baskını

İstanbul Balat'ta koronavirüse rağmen tekneye bilen kalabalık bir grup denize açılarak eğlence yaptığı bilgisi alındı. Denetim yapan polis teknedekilere kişi başı 900 lira ceza kesti.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 05:29:00 -
Tekne eğlencesine polis baskını

Koronavirüsün yayılmasını engellemek için koyulan tedbirlere dün akşam saatlerinde Fatih Balat Sahili'nde bir teknede uyulmadığı tespit edildi.

Polisten koronavirüs denetimi

Haliç ve Boğaz'da bulunan teknelere denetim yapan polis ekipleri maske ve sosyal mesafe kuralına uymayanlara kişi başı 900 lira ceza kesti.

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