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Dünya Tekne battı: 4 ölü, 5 kayıp
Dünya

Tekne battı: 4 ölü, 5 kayıp

Yeniakit Publisher
2024-03-11 09:13:00 -
Tekne battı: 4 ölü, 5 kayıp

Güney Kore'nin Tongyeong açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Güney Kore'nin Tongyeong açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri, Tongyeong açıklarında seyreden bir balıkçı teknesinin battığını açıkladı. Açıklamada, dün sabah meydana gelen kazanın ardından 2'si Güney Koreli, 7'si Endonezyalı 9 mürettebatı bulmak üzere arama kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, 20 kurtarma botu ve 4 uçak desteğiyle bölgede arama-kurtarma çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Alabora olan teknede ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişinin de kaybolduğu belirtildi.

Kayıp kişilerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (İLKHA)
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