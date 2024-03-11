Tekne battı: 4 ölü, 5 kayıp
Güney Kore'nin Tongyeong açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Güney Kore'nin Tongyeong açıklarında balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri, Tongyeong açıklarında seyreden bir balıkçı teknesinin battığını açıkladı. Açıklamada, dün sabah meydana gelen kazanın ardından 2'si Güney Koreli, 7'si Endonezyalı 9 mürettebatı bulmak üzere arama kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, 20 kurtarma botu ve 4 uçak desteğiyle bölgede arama-kurtarma çalışması yürütüldüğü belirtildi.
Alabora olan teknede ilk belirlemelere göre, 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişinin de kaybolduğu belirtildi.
Kayıp kişilerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (İLKHA)
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