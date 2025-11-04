Teklif hazır! THY SunExpress’in yüzde 100’üne talip

Türk Hava Yolları, 2024’te rekor kıran SunExpress’in tamamını alarak büyüme stratejisini bir üst seviyeye taşımaya hazırlanıyor. İtalyan gazetesi Corriere della Sera’nın haberine göre, THY, Alman ortağı Lufthansa’nın elindeki yüzde 50 hisseleri satın alarak SunExpress’in tek sahibi olmayı hedefliyor. Habere göre; TH, ortak girişim ortağı Lufthansa’nın elindeki yüzde 50’lik hisseleri devralmak için 1,25 milyar dolarlık teklif hazırlığında olduğunu yazdı. Habere göre Türk Hava Yolları, SunExpress’te tam kontrolü sağlayarak markayı küresel ölçekte genişletmeyi hedefliyor. Ancak Alman tarafının, şirketin yüksek kârlılığı nedeniyle satışa sıcak bakmadığı iddia edildi.

Gazete, “THY, Lufthansa’nın hisselerini devralarak SunExpress’i tamamen Türk markası haline getirmek istiyor. Almanlar ise hızla büyüyen şirketin geleceğine güvenerek hisseyi koruma eğiliminde” değerlendirmesini yaptı. 2024 yılında 2,2 milyar dolar gelir ve 164 milyon dolar net kar elde eden SunExpress’in toplam değeri 2,5 milyar dolar civarında. İtalyan Corriere, Türk Hava Yolları’nın Lufthansa’ya en az 1,25 milyar dolar ödemesi gerekebileceğini, ancak resmi bir teklifin henüz sunulmadığını yazdı.

Türk kaynaklara dayandırılan haberde, taraflar arasında “birkaç kez görüşme yapıldığı” ancak Almanların satış fikrine karşı çıktığı aktarıldı.

Lufthansa konuya ilişkin yorum yapmadı, Türk Hava Yolları ise soruları cevpsız bıraktı.

TÜRKİYE, HAVACILIKTA BÖLGESEL MERKEZ OLMA HEDEFİNDE

Gazeteye konuşan kaynaklara göre Türk Hava Yolları, SunExpress’i mevcut yapısına entegre ederek Avrupa ile Orta Doğu arasındaki uçuş ağını genişletmek istiyor.

Şirketin ayrıca AJet iştirakini güçlendirmeyi ve Suriye hava sahasının yeniden açılmasıyla doğacak yeni güzergâh fırsatlarını değerlendirmeyi planladığı öne sürüldü. Corriere, Türk Hava Yolları’nın İspanyol Air Europa’ya yaptığı 300 milyon euroluk yatırım hatırlatılarak, “Türk Hava Yolları, Avrupa’nın havacılık devleriyle aynı ligde rekabet ediyor” dedi.