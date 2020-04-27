Tekirdağ’dan Uludağ’ı görüntüledi

Korona virüs nedeniyle insanların yoğun olarak eve çekilmesi üzerine hava kirliliği büyük oranda düzeldi. Bunun üzerine Tekirdağ’da fotoğraf tutkunu bir genç çıktığı evin çatısında Uludağ’ın beyaz zirvelerini görüntüledi.

Çin’de ortaya çıktıktan sonra bütün dünyaya yayılan korona virüsünün Türkiye’de de görülmesi üzerine ülke genelinde sıkı tedbirler uygulanıyor. Korona virüsün yayılma hızının düşürülmesi için önce yoğun olarak ‘Evde kal’ çağrıları yapıldı. Daha sonra birçok şehrin arasındaki ulaşımlar kısıtlandı ve en sonda ara ara sokağa çıkma kısıtlamaları getirilmeye başlandı. Bu önlemler çerçevesinde insanlar evlerine çekilince havanın büyük oranda düzelmesiyle daha önce görülmeyen yerler görülmeye başladı. Tekirdağ’da fotoğraf tutkunu ve dijital reklam işleriyle uğraşan İlker Uskan, havanın büyük oranda temizlendiğini fırsat bilerek çeşitli çekimlere yapmaya başladı. Uskan, çektiği fotoğraflarla kuş uçuşu 179 kilometre uzaklıkta bulunan Bursa Uludağ’ın doruklarındaki beyaz zirveyi Tekirdağ’dan görüntüledi.

“Uludağ bugün kendisini Tekirdağ’dan bize gösterdi”

İlker Uskan yaptığı açıklamada, “Bu gördüğümüz beyaz dağ Uludağ mı diye bir mesaj aldım. Buna bir bakmak istedim. Yüksek bir yere çıkıp fotoğraf makinesi ile buna bir bakmak istedim. Çekmiş olduğum fotoğrafları incelediğimde bu kadar yüksek ve bu mevsimde üzerinde kar bulunan ve o istikametteki dağın kesinlikle Uludağ olduğuna karar verdim. Ancak bunu bir şekilde doğrulamak istedim. Çekmiş olduğum karede bulunduğum noktayı Uludağ’a doğru baktığımda bulunmuş nokta ile Uludağ arasında çektiğim çizgide ilk defa gördüğüm bir görüntü aslında. Google Earth’ı açarak Tekirdağ ile Bursa arasına bir çizgi çektim. Bizim sahilde bulunan eski iskelenin ucunu referans noktası olarak orayı ayarladım ve karşıda görüntülemiş olduğum dağın kesinlikle Uludağ olduğunu teyit etmiş oldum. Daha önce Erdek Yarımadasını, adaları açık havalarda görüyorduk ama ben Uludağ’ı ilk defa çıplak gözle görüyorum. Uludağ bugün kendisini Tekirdağ’dan bize gösterdi. Tabi bu havanın berrak ve güneşli olmasından kaynaklanıyor” dedi.