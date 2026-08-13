Her gün 1 avuç yiyince bakın ne oluyor! Bu meyveyle hastalıklar savaş açın

KALP SAĞLIĞINI KORUR VE TANSİYONU DENGELER Yaban mersini, zengin antosiyanin ve antioksidan içeriği sayesinde kalp ve damar sağlığını hücresel düzeyden başlayarak makro düzeye kadar koruyan güçlü bir süper gıdadır. Vücutta nitrik oksit üretimini artırarak damarların gevşemesini ve esnekliğini korumasını sağlar; bu da kan basıncını doğal yollarla düşürerek yüksek tansiyon riskini dengeler. Aynı zamanda serbest radikallerle savaşarak kötü kolesterolün (LDL) damar duvarlarında oksitlenmesini ve plak oluşturmasını engeller, böylece damar sertliğinin önüne geçer. Kronik enflamasyonu azaltma ve kan pıhtılaşmasını önleme özellikleri sayesinde, düzenli tüketildiğinde kalbin pompalama yükünü hafifleterek uzun vadede kalp krizi ve felç olasılığını minimuma indirir. KAN ŞEKERİNİ DÜZENLER VE DİYABET RİSKİNİ AZALTIR Diğer meyvelere kıyasla daha düşük bir şeker oranına sahip olan yaban mersini, glisemik indeksi düşük bir besindir. İçeriğindeki lif ve biyoaktif bileşikler, insülin duyarlılığını artırarak kan şekerindeki ani dalgalanmaların önüne geçer. Bu yönüyle hem tip 2 diyabet hastaları hem de insülin direnci olan kişiler için ideal bir meyvedir.