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Gündem İran’dan ABD’ye uyarı! Yanlış hesap Hürmüz’den döner
Gündem

İran’dan ABD’ye uyarı! Yanlış hesap Hürmüz’den döner

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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İran’dan ABD’ye uyarı! Yanlış hesap Hürmüz’den döner

"Sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır. Dikkatli olun” diyen İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yaptığını ifade ederek, "Hürmüz Boğazı konusunda da yanlış hesaplamalar yapmaması" konusunda uyarıda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yaptığını savunarak, "Hürmüz Boğazı konusunda da yanlış hesaplamalar yapmaması" konusunda uyarıda bulundu.

Erakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, "ABD, istihbarat hataları nedeniyle uzun süredir yanlış hesaplamalar yapıyor. Bunun örneği: İran'a karşı savaş. Şimdi de Hürmüz Boğazı'nda daha büyük bir yanlış hesaplama." değerlendirmesinde bulundu.

"Sahte haberlerden daha kötüsü sahte istihbarattır. Dikkatli olun." ifadelerini kullanan Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran'a yönelik tehdit içeren ve İran'a deniz ablukasını sürdüreceklerine dair mesajında kullandığı "Şükür Allah'adır" ifadesine de atıfta bulundu.

Erakçi, paylaşımının devamında, "Allah büyüktür, yeryüzündeki herhangi bir güçten daha büyüktür. Biz Allah'a güveniriz." ifadelerini kullandı.

Trump, dün sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "ABD Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahip. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, kalan askerleri maaşlarını alamıyor. Devrim Muhafızları Ordusu yok edildi ve kaçıyorlar. Liderlikleri belirsiz. Paraları yok. Ülkeleri vuruluyor." iddialarında bulunmuştu.

ABD Başkanı, mesajının sonunda, "İran sadece konuşuyor, icraat yok, artık Ortadoğu’nun zorbası değiller. Allah'a şükürler olsun." yorumunu yapmıştı.

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