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Yerel Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
Yerel

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 09:17:00 -
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınar Bulvarı'nda şüphe üzerine 3 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramasında 40 uyuşturucu hap ile bir miktar eroin ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.M, G.B. ve S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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