  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da emniyet ekipleri bonzai operasyonu yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 15:32:09 -
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ’da emniyet ekipleri bonzai operasyonu yaptı. Takibe alınan 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı.


Olay, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir müddettir takip edilen kiralık bir araç içerisindeki E.K., O.G. ve T.Y. adlı şüpheliler, Kurtpınar Mahallesi’nde durdurularak; yanlarındaki yaklaşık 10 gram bonzai (Cannabinoid) adlı sentetik uyuşturucu madde ile birlikte yakalandı.


Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürülürken, fişek halindeki bir miktar sentetik uyuşturucu madde ise incelenmek üzere muhafaza altına alındı.


Bir yandan korona virüs salgını tehdidiyle mücadele eden emniyet ekipleri, bir yandan da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satan şahıslara yönelik mücadelesini sürdürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı