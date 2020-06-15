  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:28:34 -
Tekirdağ'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki iki kişi yaralı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kamuran K.'nın (65) kullandığı plakası belirtilmeyen otomobil, Yeniköy Mahallesinde yaklaşık 40 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin sürücüyü çıkardığı araçta sıkışan eşi Necla K. (63) ise AFAD ve itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği karı koca ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı