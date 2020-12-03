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Aktüel Tekirdağ'da Türk Telekom kablolarını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Tekirdağ'da Türk Telekom kablolarını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 15:46:16 -
Tekirdağ'da Türk Telekom kablolarını çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaraereğlisi Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kamaradere Mahallesi'nde Türk Telekom'a ait 300 metre bakır kabloyu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılıkça serbest bırakıldı.

Dün, Türk Telekom'a ait iletişim ve internet erişim hizmeti sağlayan 300 metre bakır kablo çalınmış, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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