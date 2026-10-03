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Gündem Tekirdağ'da tarlaya devrilen araçta 1 ölü, 3 yaralı!
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Tekirdağ'da tarlaya devrilen araçta 1 ölü, 3 yaralı!

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Tekirdağ'da tarlaya devrilen araçta 1 ölü, 3 yaralı!

Tekirdağ’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

M.D'nin kullandığı 59 APR 397 plakalı otomobil, Muratlı ilçesinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki A.G. hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki A.K. ve B.A. yaralandı.

Yaralılar, Muratlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

A.G'nin cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

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