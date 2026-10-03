Tekirdağ'da tarlaya devrilen araçta 1 ölü, 3 yaralı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Tekirdağ’da kontrolden çıkan otomobil tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
M.D'nin kullandığı 59 APR 397 plakalı otomobil, Muratlı ilçesinde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki A.G. hayatını kaybetti. Sürücü ile araçtaki A.K. ve B.A. yaralandı.
Yaralılar, Muratlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
A.G'nin cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.