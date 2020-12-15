  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, polisten kaçarken kaza yaptı
Aktüel

Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, polisten kaçarken kaza yaptı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 09:00:40 -
Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, polisten kaçarken kaza yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisten kaçarken kaza yapan kişiye cezai işlem uygulandı.

İlçe merkezinde kısıtlamayı ihlal edip 59 ACB 355 plakalı otomobiliyle gezen ve yüksek sesle müzik dinleyen R.A'yı (21) görenler, durumu polise bildirdi.

Polis ekiplerinin Hacıevhat Mahallesi'nde "dur" ihtarına uymayan R.A. kaçarken, yol kenarında park halindeki 59 LG 713 plakalı kamyonete çarptı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve 234 promil alkollü olduğu belirlenen zanlıya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şirketlerinin tersine kulüpleri batıran iş adamlarına kötü haber! Sancaklı'dan bomba açıklama
Spor

Şirketlerinin tersine kulüpleri batıran iş adamlarına kötü haber! Sancaklı'dan bomba açıklama

Şirketlerindeki başarıyı kulüplerde göstermeyen iş adamı başkanlar, artık kulübün borçlarından sorumlu tutulacak. Harekete geçen MHP Kocaeli..
İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık
Dünya

İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinde giderek artan Çin etkisine karşı ülke savunmasını güçlendirecek kararlar aldı. Avustralya'nın, ABD ile o..
Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de kolları biz büküyoruz
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de kolları biz büküyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de rotaları da kolları da biz büküyoruz. Bundan emin olun." dedi.
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay