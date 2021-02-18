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Yerel Tekirdağ'da şofben patladı: Ev cayır cayır yandı
Yerel

Tekirdağ'da şofben patladı: Ev cayır cayır yandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evde şofben patladı. Evin alev alev yandığı anlar ve yaşanan büyük panik kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 07:52:00 -
Tekirdağ'da şofben patladı: Ev cayır cayır yandı

Olay, akşam saatlerinde Sağlamtaş Mahallesi'nde Hasan Kotan'a ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kotan'a ait evde elektrikli şofbende patlama meydana geldi. Patlama sonrası çıkan yangın üzerine evdekiler panikle dışarı kaçtı. Alev alev yanan evin çatısı çökerken, olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

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