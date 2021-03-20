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Yerel Tekirdağ'da seyyar satılan etler imha edildi
Yerel

Tekirdağ'da seyyar satılan etler imha edildi

Tekirdağ'da seyyar satılan 85 kilo etin imha edildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:49:00 -
Tekirdağ'da seyyar satılan etler imha edildi

Pazar yerinde seyyar bir araçta uygunsuz koşullarda satılmak istenen 85 kilo ete, ekipler tarafından el konuldu.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından Sağlamtaş Mahallesi’nde kurulan pazar yerinde denetim yapıldı.

İmha edildi

Açıkta satıldığı ve güvenilir olmadığı tespit edilen 85 kilo çiğ kanatlı et imha edildi.

Kurallara uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulanacak esnaf hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

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