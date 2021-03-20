Tekirdağ'da seyyar satılan etler imha edildi
Tekirdağ'da seyyar satılan 85 kilo etin imha edildiği açıklandı.
Pazar yerinde seyyar bir araçta uygunsuz koşullarda satılmak istenen 85 kilo ete, ekipler tarafından el konuldu.
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta ve jandarma ekipleri tarafından Sağlamtaş Mahallesi’nde kurulan pazar yerinde denetim yapıldı.
İmha edildi
Açıkta satıldığı ve güvenilir olmadığı tespit edilen 85 kilo çiğ kanatlı et imha edildi.
Kurallara uymadığı gerekçesiyle para cezası uygulanacak esnaf hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.