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Aktüel

Tekirdağ’da şarampole uçan araçta 1 kişi yaralandı

Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce trafik lambasına çarptı, ardından şarampole yuvarlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 00:54:57 -
Tekirdağ’da şarampole uçan araçta 1 kişi yaralandı

Tekirdağ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce trafik lambasına çarptı, ardından şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza; Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Yuvam Mevkii’ndeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, 34 TH 4202 plakalı araç sürücüsü V.E., kavşağa gireceği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. V.E.’nin kullandığı otomobil önce yol kenarındaki trafik lambasına çarptı. Ardından hızını alamayan araç şarampole yuvarlanarak ana yolun hemen yanında bulunan Yarımay Sokak’a devrildi.



Sürücü alkollü çıktı


Kaza esnasında otomobilde bulunan D.K. (33), aracın devrilmesi ile yaralandı. Yaralı şahıs olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan otomobil sürücüsü V.E.’nin kaza esnasında alkollü olduğu iddia edildi.


Kaza dolayısıyla ters dönen araç, civardaki vatandaşların yardımı ile çevrilerek çekici yardımı ile olay yerinden çekildi. Emniyet ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.,

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