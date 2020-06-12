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Aktüel

Tekirdağ'da sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 14:16:46 -
Tekirdağ'da sahte para operasyonunda 2 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, ilçe merkezinde düzenlediği operasyonda B.B. ve G.S.'yi gözaltına aldı.

Evlerinde yapılan aramada 300 sahte 50 liralık banknot, tabanca ve 5 mermi ele geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


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