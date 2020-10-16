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Aktüel Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen kişi hastanede hayatını kaybetti
Aktüel

Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen kişi hastanede hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-16 08:05:53 -
Tekirdağ'da sahte içkiden zehirlenen kişi hastanede hayatını kaybetti

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan kişi yaşamını yitirdi.

Kapaklı ilçesinde sanayideki iş yerinde rahatsızlanması sonrası 3 gün önce hastaneye kaldırılan Cüneyt K. (54) yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Sahte içki nedeniyle zehirlendiği belirlenen Cüneyt K, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Cüneyt K'nin iş yerinde Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından
yapılan aramada 5 litrelik bidonda sahte alkol ele geçirilmişti.

Tekirdağ'da sahte içki zehirlenmesine bağlı olarak dün de bir kişi vefat etmişti.

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