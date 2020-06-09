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Aktüel

Tekirdağ'da poşetini taşıdıkları kadının bileziklerini almaya çalışan 2 zanlı yakalandı

Şüphelilerin olayın ardından kaçışları güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:51:36 -
Tekirdağ'da poşetini taşıdıkları kadının bileziklerini almaya çalışan 2 zanlı yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da marketten dönen bir kadının poşetlerini taşıdıktan sonra bileziklerini almaya çalıştığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy ilçesinde 2 kişi, marketten dönen Meliha Karakaçan'a poşetleri taşımasında yardım etti.

Aynı gün yine Karakaçan'ın evine giden bu kişiler, kapıda zorla kolundaki bilezikleri almaya çalıştı.

Karakaçan'ın direnmesi üzerine şüpheliler kaçtı. Olayın ardından kaçan şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin T.Z. (29) ve M.D. (25) olduğunu belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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