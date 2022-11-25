Tekirdağ’da onlarca tarla ihaleyle satılacak
Mülkiyeti Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi’ne ait olan Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan, tapu kaydı ve niteliği ilanla duyurulan 30 adet tarla 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’ inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile satılacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; ihale, 07/12/2022 tarihine tesadüf eden Çarşamba günü gerçekleştirilecektir. Satılacak taşınmazların ilandaki tabloda mahallesi, ada, parsel numarası, yüzölçümü, niteliği, tahmin edilen ihale bedeli, geçici teminat bedeli ve ihale saati gösterilmiştir. Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresindeki Süleymanpaşa Belediyesi Hizmet Binasında bulunan Encümen Toplantı Salonunda başlatılacaktır.
İhaleye ait şartname, mesai saatleri içerisinde Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ nde görülebilir. İhaleye katılmak isteyenler, hazırladıkları belgeleri 05.12.2022 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 17:00’ a kadar Ertuğrul Mahallesi Yazar Mehmet Serez Caddesi No:10 Süleymanpaşa/ TEKİRDAĞ adresinde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ ne teslim etmeleri gerekmektedir.
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