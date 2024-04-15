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Yaşam Tekirdağ'da mest eden manzara! Pelikanların göçü böyle görüntülendi
Yaşam

Tekirdağ'da mest eden manzara! Pelikanların göçü böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2024-04-15 14:57:00 -

Tekirdağ'da göç yolculuğu yapan pelikanlar havadan görüntülendi.

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere’de gökyüzünde uçan yüzlerce pelikan dron ile görüntülendi. Marmara Denizi üzerinde zaman zaman dans edercesine ilerleyen pelikanlar bölgede geziye çıkan vatandaşlarında ilgisini çekti. Pelikanların mavi ile yeşilin buluştuğu Uçmakdere’deki uçuşu muhteşem görüntülere sahne oldu.

Bölgede geziye çıkan vatandaşlar, pelikanların uçuşunu dron ile görüntüledi. Pelikanlar bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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