  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ'da mandıradan çalınan 587,5 kilogram kaşar peyniri bulunarak sahibine teslim edildi
Aktüel

Tekirdağ'da mandıradan çalınan 587,5 kilogram kaşar peyniri bulunarak sahibine teslim edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 14:52:46 -
Tekirdağ'da mandıradan çalınan 587,5 kilogram kaşar peyniri bulunarak sahibine teslim edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mandıradan kaşar peyniri çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçede bulunan bir peynir fabrikasının deposundan 6 gün içinde farklı zamanlarda yaklaşık 200 bin lira değerinde kaşar peyniri çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Malkara Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek şüphelileri tespit eden ekipler, içerisinde M.A, A.A, O.A. ve G.T'nin bulunduğu aracı ilçe girişinde durdurdu.

Şüphelilerin depolarında ve araçlarında yapılan aramada, 10 çuval içerisindeki 587,5 kilogram kaşar peyniri ele geçirildi.

Bu kişilerden O.A. gözaltına alındı, firari R.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Peynirler sahibine teslim edildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...
Gündem

Dağlık Karabağ'da rezil rüsva olan Ermenistan'dan skandal tehdit: Türkiye, İsrail ve Azerbaycan...

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda bozguna uğrayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan'ın Genelkurmay Başkanı Vladimir Pogosyan, Tür..
Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı
Dünya

Fransa’dan yola çıktı! Türkiye'ye ulaştı

Fransa'nın Fos-sur-Mer Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Tünel kazarak sızmak istediler! Havaya uçtular
Gündem

Tünel kazarak sızmak istediler! Havaya uçtular

Barış Pınarı bölgesinde tünel kazarak bölgeye sızma girişiminde bulunan teröristler İHA tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi...
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay