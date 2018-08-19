Tekirdağ'da kurbanlık boğa, 21 bin liraya satıldı

Çorlu Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan mezbaha mevkisinde kurbanlık pazarı kurdu. 250 büyükbaş hayvanın satışının yapıldığı pazarda en yoğun ilgiyi 1 ton 100 kiloluk 'Paşa' isimli boğa gördü.

Besici Ertan Akbaş (28), boğayı 21 bin liraya sattığını ifade ederek, "Diğer hayvanlardan ayrı ve özel bir yerde besledik. 1 ton olmasına rağmen çok uysal bir hayvan ve kurbanlık olarak 21 bin liraya sattık. Memnunuz, bu yıl beklediğimizden daha fazla iş yaptık. Pazarda birçok arkadaşımız hayvanlarının neredeyse tamamını sattı" dedi.

