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Tekirdağ'da kurbanlık boğa, 21 bin liraya satıldı

Çorlu ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle kurulan hayvan pazarında, 1 ton 100 kiloluk 'Paşa' isimli boğa, 21 bin liraya satıldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 16:31
Tekirdağ'da kurbanlık boğa, 21 bin liraya satıldı

Çorlu Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle Hıdırağa Mahallesi'nde bulunan mezbaha mevkisinde kurbanlık pazarı kurdu. 250 büyükbaş hayvanın satışının yapıldığı pazarda en yoğun ilgiyi 1 ton 100 kiloluk 'Paşa' isimli boğa gördü.

Besici Ertan Akbaş (28), boğayı 21 bin liraya sattığını ifade ederek, "Diğer hayvanlardan ayrı ve özel bir yerde besledik. 1 ton olmasına rağmen çok uysal bir hayvan ve kurbanlık olarak 21 bin liraya sattık. Memnunuz, bu yıl beklediğimizden daha fazla iş yaptık. Pazarda birçok arkadaşımız hayvanlarının neredeyse tamamını sattı" dedi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 16:31
  1. tekirdağ
  2. çorulu
  3. kurban
  4. kurban bayramı

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