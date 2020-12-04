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Aktüel Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 19 kişiye 66 bin lira ceza yazıldı
Aktüel

Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 19 kişiye 66 bin lira ceza yazıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:37:48 -
Tekirdağ'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 19 kişiye 66 bin lira ceza yazıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 19 kişiye toplam 66 bin lira ceza uygulandı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir iş hanında kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, iş hanının altıncı katında kumar oynattığı tespit edilen F.A. ve İ.Y. ile 17 kişi yakalandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ederek kumar oynayan 19 kişiye toplam 66 bin lira ceza yazıldı.

İşletme sahipleri hakkında ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan" adli işlem başlatıldı.

Söz konusu adresin kahvehane gibi dizayn edildiği, kumar oynamak için yuvarlak masaların olduğu ve çay ocağı bulunduğu tespit edildi.


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