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Aktüel Tekirdağ'da Kovid-19 kısıtlamalarına uymayan kıraathane sahibi ve 12 müşteriye 40 bin 950 lira ceza uygulandı
Aktüel

Tekirdağ'da Kovid-19 kısıtlamalarına uymayan kıraathane sahibi ve 12 müşteriye 40 bin 950 lira ceza uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:52:22 -
Tekirdağ'da Kovid-19 kısıtlamalarına uymayan kıraathane sahibi ve 12 müşteriye 40 bin 950 lira ceza uygulandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara uymadığı belirlenen kıraathane sahibi ve 12 müşteriye para cezası verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanenin sahibi ve 12 müşterisinin kısıtlamalara uymadığını tespit etti.

Bu kişilere toplam 40 bin 950 lira ceza yazıldı.




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