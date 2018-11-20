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Tekirdağ'da korkutan patlama

Apartmanda elektrik tesisatının yanması sonucu meydana gelen patlama sesi, vatandaşları korkuttu.

20 Kasım 2018 Salı 08:49
Tekirdağ'da korkutan patlama

Yeni Mahalle İnönü Caddesi üzerinde bir apartmanda elektrik aksamında yangın çıktı. Devamında duyulan patlama sesinin ardından vatandaşlar korku ve panikle sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi. Apartmana giren itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede, elektrik aksamı haricinde herhangi bir yangın unsuru olmadığını tespit etti.

Olay yerinde konuşan esnaf Şakir Özcan, “Kahvehanenin yanındaki apartmandan yüksek bir gürültü duyduk. Dumanlar çıkınca itfaiyeye haber verdik, neyse ki önemli bir şey yok” diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 08:49
  1. tekirdağ
  2. patlama

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