Tekirdağ'da korkunç kaza: 1 ölü!

Onur Kırmacı'nın (25) kullandığı 34 KP 0985 plakalı otomobil, Ergene- Çerkezköy TEM Otoyolu ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı.

Kazada, sürücü Kırmacı, olay yerinde hayatını kaybederken yanında bulunan arkadaşı Osman Özdem ise yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ile jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Kırmacı'nın cenazesi, otopsi için Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.