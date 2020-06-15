  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ’da korkunç görüntüler: Kavgaya otomobil de karıştı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:21:38 -
Tekirdağ’da korkunç görüntüler: Kavgaya otomobil de karıştı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada bir kişi karşı taraftan birini arabasıyla ezmeye çalıştı.


Olay Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine bağlı Veliköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan bir sokak üzerinde, alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı. Kavga anı bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Kavgada bir türlü sakinleşmeyen taraflardan bir kişi otomobil ile karşı taraftan bir kişiyi ezmeye çalıştı. Otomobilin çarptığı kişi savrularak yaralanırken o anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi. Otomobili kullanan sürücü olay yerinden uzaklaşırken, savrulup yaralanan şahıs için ise 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye sevk etti. Otomobille kaçan şahsı Jandarma ekipleri takip ederek 300 metre ileride yakaladı.


Jandarma ekiplerince olayla ilgili araştırma başlatılırken, hastaneye kaldırılan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı