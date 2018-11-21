Tekirdağ'da kocasını öldüren kadın ve iki erkek kardeşi tutuklandı!

Eşi Barış Kıvıran'ı (25) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Çiçek Kıvıran (24), annesi Reyhan ve ağabeyleri Savaş ve Erol Akçıl'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, daha sonra adliyeye getirildi.

Nöbetçi hakimlik Çiçek Kıvıran, Savaş Akçıl ve Erol Akçıl'ın tutuklanmasına karar verirken, Reyhan Akçıl, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da dün meydana gelen olayda, Çiçek Kıvıran, tartıştığı eşi Barış Kıvıran'a pompalı tüfekle ateş etmişti.

Barış Kıvıran, olay yerinde yaşamını yitirirken Çiçek Kıvıran, annesi ve ağabeyleri gözaltına alınmıştı.

Çiçek Kıvran, emniyetteki ifadesinde eşini, kendisini darbettiği ve aldattığı için vurduğunu söylediği belirtilmişti.