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Aktüel Tekirdağ'da karantinada olması gereken 3 kişi kaymakamlığa girişte yakalandı
Aktüel

Tekirdağ'da karantinada olması gereken 3 kişi kaymakamlığa girişte yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 10:51:23 -
Tekirdağ'da karantinada olması gereken 3 kişi kaymakamlığa girişte yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken 3 kişi, kaymakamlık binasına girişte tespit edilerek evlerine gönderildi.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, vatandaşların toplu halde bulunduğu alanlarda Hayat Eve Sığar (HES) kodunun kullanımının zorunlu hale getirilmesinin ardından Hayrabolu Kaymakamlığı girişinde ekiplerce kontroller yapılıyor.

Kaymakamlığa girmeye çalışan N.B, K.U. ve S.K'ye ekipler tarafından HES kodu kontrolü yapıldı.

Sorguda "riskli ve izlem var" uyarısını gören ekipler, 3 kişiyi gerekli karantina süresini tamamlamaları amacıyla ikametgahlarına götürdü.

N.B, K.U. ve S.K. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.

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