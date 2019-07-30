Tekirdağ'da kaçak göçmen operasyonu
Yapılan operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı iddiasıyla bir kişi tutuklandı.30 Temmuz 2019 Salı 15:30
Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı, organizatörlük yaptığı öne sürülen bir kişi tutuklandı.
Malkara uygulama noktasında kontrollerini sürdüren polis ekipleri, şüphe üzerine hafif ticari aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 3'ü Pakistan, 5'i Bangladeş uyruklu 8 düzensiz göçmen yakaladı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.
Organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü C.G, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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