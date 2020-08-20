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Aktüel Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı
Aktüel

Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 09:35:00 -
Tekirdağ'da işçi servisi devrildi: 10 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasına işçi taşıyan Mehmet Maskar'ın kullandığı 59 S 9289 plakalı midibüs, Çorlu-Ergene yolu Çırak Bayırı mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

Yol kenarındaki elektrik direğine de çarpan araçtaki 14 işçiden 10'u yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.

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