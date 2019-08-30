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Tekirdağ’da iklim değişikliği eğitimi

İklim Değişikliği Eğitimi, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin katılımı ile Tekirdağ’da gerçekleştirildi.

30 Ağustos 2019 Cuma 09:34
Tekirdağ’da iklim değişikliği eğitimi

İklim Değişikliği Eğitimi, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin katılımı ile Tekirdağ’da gerçekleştirildi.


Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelenin güçlendirilmesi için kamuoyu farkındalığı ve paydaş kapasitesinin arttırılması amacıyla, Avrupa Birliği Türkiye Mali İşbirliği çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi" yürütülüyor.


Konuya ilişkin Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Projenin faaliyetlerinden biri, kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, üniversiteler, yerel yönetimlerin temsilcileri ile çevre ve iklim değişikliği konularında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitim ihtiyaç analizi yapılarak eğitim programlarının geliştirilmesi ve hedef gruplarınkatılımı ile 20 ilde eğitimlerin düzenlenmesidir. Bu çerçevede, söz konusu eğitimlerin dokuzuncusu Tekirdağ’da gerçekleştiriliyor” denildi.


Söz konusu eğitime Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yanısıra Kırklareli ve Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin; Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’de bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, kalkınma ajanslarının, üniversitelerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri tarafından katılım sağlandı.


Katılımcılar, üç gün boyunca, “İklim Değişikliğinin Ekolojik Sistemlerdeki Yeri”, “Türkiye’nin İklim Değişikliği ile Mücadele Unsurları - Uluslararası Boyutu, Yasal ve Kurumsal Yapısı”, “Enerji Politikalarının İklim Değişikliği ile Mücadeledeki Yeri”, “İklim Mücadelesinde Ekonomik, Sosyal ve Ekolojik Adalet” , “İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi” ve “İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığına Etkileri” konularında iklim değişikliğini birçok açıdan değerlendirme fırsatı buldu.


Eğitim süresince ayrıca, Türkiye genelinde iklim değişikliği alanında farkındalığı artırmayı amaçlayan iklimin projesi hakkında detaylı bilgi verildi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 09:34
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