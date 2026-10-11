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Yerel Tekirdağ'da iki ilçedeki uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheliden 25'i tutuklandı
Yerel

Tekirdağ'da iki ilçedeki uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheliden 25'i tutuklandı

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Tekirdağ'da iki ilçedeki uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheliden 25'i tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerindeki eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 30 şüpheliden 25'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 25'i tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA'nın haberine göre operasyonu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yürüttü. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; tutuklama kararı zanlıların çıkarıldıkları hakimlikçe verildi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 bin 754 sentetik ecza hapı, 132 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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