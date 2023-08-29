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Gündem Tekirdağ'da idamlıklara operasyon
Gündem

Tekirdağ'da idamlıklara operasyon

Yeniakit Publisher
2023-08-29 11:34:00 - 2023-08-29 11:45:08
Tekirdağ'da idamlıklara operasyon

Tekirdağ'ın 2 ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı. Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

Süleymanpaşa 100.Yıl Mahallesinde ikamet eden T.K. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğunun tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram metamfetamin, 2 gram esrar, dijital hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli ile birlikte ikamette bulunan toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Muratlı Müsellim Mahallesinde ise icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında yol kenarında park halinde bulunan motosiklet sürücüsü A.C. isimli şahsın davranışlarından şüphelenilmesi üzerine yapılan üst aramasında yaklaşık 2 gram esrar ele geçirildi. Şahıs ile ilgili işlem gerçekleştirildi.

Vatandaş idam istiyor

Milletin evlatlarını zehirleyerek kazandıkları paralarla mafyalara ve terör örgütlerine kazanç sağlayan zehir tacirleri, dünyadaki tüm toplumlar için büyük tehdit. Özellikle gençleri ağına düşüren bu karanlık eller için vatandaşlar; idama varan büyük ve caydırıcılığı kesin cezalarla yargılanmalarını istiyor.

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