THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Tekirdağ’da hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen aracın sürücüsü yaralandı.

07 Ağustos 2018 Salı 15:45
Tekirdağ’da hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Kaza, Tekirdağ Malkara yolu üzeri Mahramlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’dan Malkara istikametine giden 34 LH 357 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

18-08/07/aw462588_03.jpg

Kazayı gören diğer vatandaşlar, önce 122 sağlık ekiplerine haber verdi ardından kendi imkanlarıyla kaza yapan sürücüyü kurtarmaya çalıştı. Kazanın meydana geldiği alana kısa sürede gelen 112 acil sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 15:45
  1. Tekirdağ
  2. tekirdağ
  3. trafik kazası
  4. malkara
  5. ambulans

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bosch'tan Türkiye'ye dev yatırım!
    1. Bosch'tan Türkiye'ye dev yatırım!
    2. Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme
    3. Mum lekesi kıyafetten nasıl çıkarılır?
    4. Klima filtresi nasıl temizlenmelidir?
    5. Irak'ta 5 DEAŞ'lı teröriste idam cezası
    6. EGM, KPSS şartı olmadan memur alacak
    7. Kaşık nasıl parlatılır?
    8. Ekonomist Yalçın: Türkiye'nin..
    9. Posta'dan kovulan Yazgülü Aldoğan..
    10. ABD'nin 'dolar' yalanlamasına..
    11. Yine çakmak gazı yine ölüm! Cesedini..
    12. Şarlatanla ilgili mide bulandıran..
    13. Filo kiralama devi battı! Dalgası..
    14. FETÖ, Eren Erdem'e bilgileri böyle..
    15. TBB'den avukatlara gönderilen mesajla..
    16. Moro Müslümanlarının 120 yıllık hayali..
    17. Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi
    18. Elmalı'da yaşanan sel, hayatı olumsuz..
    19. İstanbul Esenyurt'taki dehşet anları:..
    20. Arabayı kurtarayım derken uçurumdan..
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    Başkan Erdoğan çağrı yaptı, aşiretler harekete geçti!
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Akit Soruyor: Şeriat nedir?
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!
    İYİ Parti'de Yusuf Halaçoğlu depremi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    İstifa eden İP'lilerden Meral Akşener'e zehir zemberek sözler
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman
    Başkan Erdoğan'a yeni başdanışman