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Aktüel Tekirdağ'da halı silkeleyen eşine yardım etmek isterken balkondan düşen kişi öldü
Aktüel

Tekirdağ'da halı silkeleyen eşine yardım etmek isterken balkondan düşen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:12:29 -
Tekirdağ'da halı silkeleyen eşine yardım etmek isterken balkondan düşen kişi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, halı silkeleyen karısına yardım etmek isterken balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

Muhuttin Mahallesi Bağlariçi 4. Sokak'taki 6 katlı bir binanın 5'inci katında yaşayan Mehmet Nasır Sönmez (44), balkonda halı silkeleyen eşine yardım etmek istedi.

Dengesini kaybeden Sönmez, balkondan beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağılık ekiplerince yaşamını yitirdiği belirlenen Sönmez'in cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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