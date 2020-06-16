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Aktüel

Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 6 astsubay gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 19:10:51 -
Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 6 astsubay gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 astsubay gözaltına alındı.

İstanbul, Çanakkale ve İzmir Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Polis ekipleri, Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Malkara ve Hayrabolu ilçelerindeki askeri birliklerde görev yapan astsubaylar A.S. S.K. R.T. H.E. F.Ö. ve A.U'yu gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.




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