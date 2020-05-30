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Aktüel

Tekirdağ'da dilenci operasyonunda 3 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-30 20:57:54 -
Tekirdağ'da dilenci operasyonunda 3 kişi yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da dilencilere yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

Süleymanpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik denetimlerini artırdı.

Ekipler, Namık Kemal Araştırma Hastanesi önünde 3 kadının paraları olmadığını söyleyerek vatandaşlardan para istediklerini belirledi.

Zabıta ekiplerince yakalanan 3 kadın, dilencilik yaptıklarını ve günlük 150-200 lira kazandıklarını itiraf etti.

Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uygulanan 3 kişinin üzerinden çıkan 284 liraya da el konuldu.

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