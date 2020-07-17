  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tekirdağ'da dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-17 17:21:37 -
Tekirdağ'da dereye düşen köpeği itfaiye kurtardı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dere yatağına düşen köpek, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

İnönü Mahallesi'ndeki dereye köpeğin düştüğünü görenler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ekipler, kısa çalışma sonucu köpeği kurtararak, yavrularının yanına bıraktı.

Olay yerine gelen İlçe Tarım Müdürü Ferya Aslan Çolak da anne köpek ve yavrularına mama verdi.

Çolak, köpeğin derenin kenarında bulunan açıklıktan düştüğünü belirterek, "Sağ olsun itfaiye ekipleri köpeği kurtarıp yavrularının yanına götürdü. Köpeğe mama da verdik. Tekrar ilgileneceğiz. Belediyemize de söyleyeceğiz. Belediye zaten sağ olsun hayvanlarımıza sahip çıkıyor. Teşekkür ediyorum kendilerine." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı