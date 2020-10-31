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Aktüel Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı
Aktüel

Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-31 16:58:15 -
Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’da, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı belirlenen kişi tutuklandı.

Çerkezköy ilçesinde ikamet eden M.B’nin, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunduğu belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan M.B’yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen M.B, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklandı.

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